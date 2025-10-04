CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 “ Nel complesso è stata una giornata un po’ difficile. La prima sessione ci ha dato alcune indicazioni positive e siamo riusciti a costruire una buona base, mentre la seconda, un po’ per tutti, è stata molto più caotica e non siamo riusciti a mettere insieme tutto come volevamo “, aveva analizzato ieri ai microfoni Charles Leclerc. 10.59 Venerdì complicato per la Rossa anche per quanto accaduto con Charles Leclerc. Il monegasco, uscendo dai box, è venuto a contatto con la McLaren del britannico Lando Norris, causandone la rottura dell’ala. Charles è finito sotto investigazione per unsafe release ed è riuscito a cavarsela con una multa (10mila euro). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: dalle 11.30 la FP3, Ferrari in cerca di soluzioni a Marina Bay