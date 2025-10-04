CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buongiorno e bentornati a Marina Bay! Tra 30 minuti esatti prenderanno il via le attesissime qualifiche del GP di Singapore! 12.38 Appuntamento con le qualifiche alle 15.00 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.37 Ferrari non brillante per quanto si è visto nella FP3. Lewis Hamilton ha concluso in ottava posizione con un gap di 0.411, mentre il monegasco Charles Leclerc ha terminato in decima piazza a 0.503. Rossa in difficoltà soprattutto nel terzo e ultimo settore, non avendo più sufficiente grip con le gomme. 12.35 Max Verstappen ha inviato un segnale molto chiaro al termine delle prove libere 3 di Marina Bay. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: alle 15.00 le qualifiche. Verstappen sfida le McLaren, Ferrari di rincorsa