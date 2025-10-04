LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko WTA Pechino 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo delle coppie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.50 Jasmine Paolini, nel singolare, insegue la qualificazione alle WTA Finals di Riyad, mentre nel doppio, insieme a Sara Errani, la sua presenza non è messa in discussione e matematicamente certa. 6.47 Le vincitrici di questa semifinale affronterà in finale Kato e Stollar che hanno superato Hon e Muchova grazie al loro forfait. 6.44 Questa è la prima volta che le nostre azzurre affrontano queste due tenniste come coppia, mentre ci sono già stati match tra di loro ma con altre tenniste come coprotagoniste. 6.41 Buongiorno amici di OA Sport, Errani e Paolini saranno presto in campo per affrontare Hsieh e Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
#Errani e Paolini volano in semifinale a #Pechino senza giocare - facebook.com Vai su Facebook
Errani e Paolini sono in SEMIFINALE a Pechino in virtù del forfait di Rakhimova. Torneranno dunque in campo nella giornata di sabato - X Vai su X
LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Sara Errani e ... Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, ATP Shanghai 2025: orario, canale, streaming - Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. Segnala oasport.it