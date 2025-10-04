LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko WTA Pechino 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo delle coppie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.50 Jasmine Paolini, nel singolare, insegue la qualificazione alle WTA Finals di Riyad, mentre nel doppio, insieme a Sara Errani, la sua presenza non è messa in discussione e matematicamente certa. 6.47 Le vincitrici di questa semifinale affronterà in finale Kato e Stollar che hanno superato Hon e Muchova grazie al loro forfait. 6.44 Questa è la prima volta che le nostre azzurre affrontano queste due tenniste come coppia, mentre ci sono già stati match tra di loro ma con altre tenniste come coprotagoniste. 6.41 Buongiorno amici di OA Sport, Errani e Paolini saranno presto in campo per affrontare Hsieh e Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

