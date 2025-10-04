LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 6-4 6-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | le campionesse olimpiche in finale con autorità
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.35 Finisce qui questa bellissima cronaca di OA Sport in Diretta LIVE, con l’appuntamento che è a domani con la finale di Errani e Paolini contro la giapponese Kato e l’ungherese Stollar, partita del cui orario non è ancora stato fatto sapere con precisione. Grazie mille per averci seguito, buon tennis a tutti! 8.33 Le azzurre servono meglio, con il 73% di prime palle e il 58% di punti raccolti, mentre Ostapenko e Hsieh raccolgono il 41% di punti con il 57% di prime palle in campo. Anche oggi, come spesso accadde, il nervosismo della tennista lettone ha influito, e non poco, sulla sua prestazione: la maleducazione tennistica di Ostapenko, che sbaglia cercando di strafare con gli smash o che non permettere alla compagna di intervenire su una palla perchè, almeno secondo la lettone, sarebbe meglio se ci andasse lei, ha dato modo a Paolini e ad Errani di chiudere i giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
