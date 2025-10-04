LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 6-4 5-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | masterclass delle azzurre nel secondo set finale ad un passo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Si va al match point dopo il dritto vincente di Paolini!! Seconda palla. 15-30 Chiude lo smash Hsieh. 0-30 Errore di Ostapenko, ma che difesa di Errani! Seconda palla. 0-15 Risposta vincente di Paolini!! Serve Ostapenko. 5-0 GAME ERRANIPAOLINI!! Altro errore di Ostapenko, l’ennesimo del suo match, e altro gioco per le azzurre che adesso vanno ad un passo dalla finale del WTA 1000 di Pechino!! Seconda palla. 40-30 Questa non la sbaglia, la stop volley è vincente!! 30-30 Errani sbaglia la volée, errore non da lei. 30-15 Esce il rovescio di Hsieh. 15-15 Sale in cattedra Paolini con il dritto lungolinea bellissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
#Errani e Paolini volano in semifinale a #Pechino senza giocare - facebook.com Vai su Facebook
Errani e Paolini sono in SEMIFINALE a Pechino in virtù del forfait di Rakhimova. Torneranno dunque in campo nella giornata di sabato - X Vai su X
LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. Da oasport.it
Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, ATP Shanghai 2025: orario, canale, streaming - Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. oasport.it scrive