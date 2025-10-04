LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 6-4 3-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | break delle azzurre che tentano la fuga verso la finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Disastro di Ostapenko che vuole fare tutta da sola ma liscia la palla e non permette a Hsieh di intervenire, mamma mia. 15-30 Gratuito anche per Paolini che manda fuori un dritto in fase di palleggio. Seconda palla. 0-30 Altro errore di Hsieh che manda fuori il rovescio. Seconda palla. 0-15 Gratuito da parte della taiwanese che sbaglia con il dritto. Seconda palla. Serve Hsieh. 3-0 GAME ERRANIPAOLINI!! Sara riesce a conquistare la rete e a chiudere con lo smash che Hsieh non può difendere. Le azzurre confermano il break e tentano la fuga verso la finale! 40-15 Paolini cambia sul lungolinea di Hsieh che non impatta la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
#Errani e Paolini volano in semifinale a #Pechino senza giocare - facebook.com Vai su Facebook
Errani e Paolini sono in SEMIFINALE a Pechino in virtù del forfait di Rakhimova. Torneranno dunque in campo nella giornata di sabato - X Vai su X
LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. Riporta oasport.it
Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, ATP Shanghai 2025: orario, canale, streaming - Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. Si legge su oasport.it