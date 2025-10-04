LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 6-4 3-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | break delle azzurre che tentano la fuga verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Disastro di Ostapenko che vuole fare tutta da sola ma liscia la palla e non permette a Hsieh di intervenire, mamma mia. 15-30 Gratuito anche per Paolini che manda fuori un dritto in fase di palleggio. Seconda palla. 0-30 Altro errore di Hsieh che manda fuori il rovescio. Seconda palla. 0-15 Gratuito da parte della taiwanese che sbaglia con il dritto. Seconda palla. Serve Hsieh. 3-0 GAME ERRANIPAOLINI!! Sara riesce a conquistare la rete e a chiudere con lo smash che Hsieh non può difendere. Le azzurre confermano il break e tentano la fuga verso la finale! 40-15 Paolini cambia sul lungolinea di Hsieh che non impatta la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

