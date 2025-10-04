LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 6-4 1-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | inizia il secondo set con il servizio delle azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ostapenko vince la sfida di dritto da fondocampo con Paolini. Si va al deciding point. 30-40 Questa volta non sbaglia la volée Hsieh. Resta una palla break poi sarà deciding point. Seconda. 15-40 Errore di Hsieh a rete, ma anche questa volta Paolini aveva fatto una grande azione difensiva. Tre palle break importantissime. 15-30 Ostapenko alza un paio di campanili altissimi, il secondo esce. 15-15 Risposta di dritto vincente di Errani. Seconda palla. 15-0 La stop volley di Hsieh è decisiva con Paolini che non ne aveva più per difendere. Il livello adesso è altissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
#Errani e Paolini volano in semifinale a #Pechino senza giocare - facebook.com Vai su Facebook
Errani e Paolini sono in SEMIFINALE a Pechino in virtù del forfait di Rakhimova. Torneranno dunque in campo nella giornata di sabato - X Vai su X
LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, ATP Shanghai 2025: orario, canale, streaming - Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. Come scrive oasport.it