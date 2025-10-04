CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ostapenko vince la sfida di dritto da fondocampo con Paolini. Si va al deciding point. 30-40 Questa volta non sbaglia la volée Hsieh. Resta una palla break poi sarà deciding point. Seconda. 15-40 Errore di Hsieh a rete, ma anche questa volta Paolini aveva fatto una grande azione difensiva. Tre palle break importantissime. 15-30 Ostapenko alza un paio di campanili altissimi, il secondo esce. 15-15 Risposta di dritto vincente di Errani. Seconda palla. 15-0 La stop volley di Hsieh è decisiva con Paolini che non ne aveva più per difendere. Il livello adesso è altissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko 6-4 1-0, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set con il servizio delle azzurre