LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 2-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | contro break immediato delle campionesse azzurre

15-40 Punto rocambolesco che Errani porta a casa con la volée vincente. Tre palle break per le nostre azzurre. 15-30 Schiaffo al volo bellissimo di Paolini. 15-15 Rovescio vincente di Hsieh. 0-15 In rete la volée di Ostapenko. Seconda palla. Serve Hsieh. 2-1 GAME ERRANIPAOLINI!! Con tre punti consecutivi, le azzurre annullano le palle break e vincono il secondo punto decisivo di fila portandosi avanti nel set. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Ostapenko. Deciding point, di nuovo. 30-40 Prima vincente di Errani. 15-40 Ostapenko cerca il corpo di Paolini e ha ragione.

