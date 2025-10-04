LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 2-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | contro break immediato delle campionesse azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Punto rocambolesco che Errani porta a casa con la volée vincente. Tre palle break per le nostre azzurre. 15-30 Schiaffo al volo bellissimo di Paolini. 15-15 Rovescio vincente di Hsieh. 0-15 In rete la volée di Ostapenko. Seconda palla. Serve Hsieh. 2-1 GAME ERRANIPAOLINI!! Con tre punti consecutivi, le azzurre annullano le palle break e vincono il secondo punto decisivo di fila portandosi avanti nel set. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Ostapenko. Deciding point, di nuovo. 30-40 Prima vincente di Errani. 15-40 Ostapenko cerca il corpo di Paolini e ha ragione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
#Errani e Paolini volano in semifinale a #Pechino senza giocare - facebook.com Vai su Facebook
Errani e Paolini sono in SEMIFINALE a Pechino in virtù del forfait di Rakhimova. Torneranno dunque in campo nella giornata di sabato - X Vai su X
LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. Da oasport.it
Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, ATP Shanghai 2025: orario, canale, streaming - Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. Segnala oasport.it