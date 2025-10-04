LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 0-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | subito un break di svantaggio per le azzurre

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 40-40 Hsieh non si lascia sorprendere da Errani e chiude con la volée bimane. Deciding point. Seconda palla. 30-40 Larghissimo il rovescio della lettone. Due palle break per le nostre azzurre. 30-30 In rete il dritto diagonale di Ostapenko. 30-15 Paolini ci prova con la risposta vincente, ma il lungolinea non trova il campo. Seconda palla. 15-15 Dritto violento di Ostapenko che Errani non riesce a gestire. 0-15 Rovescio vincente di Paolini. Seconda. Serve Ostapenko. 0-1 BREAK HSIEHOSTAPENKO. Da 40-15, le seconde comode e gli errori di Paolini consegnano il primo break alle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini hsieh ostapenko 0 1 wta pechino 2025 in diretta subito un break di svantaggio per le azzurre

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko 0-1, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: subito un break di svantaggio per le azzurre

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Sara Errani e ... oasport.it scrive

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, ATP Shanghai 2025: orario, canale, streaming - Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Errani Paolini Hsieh