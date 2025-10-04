LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | Vollering stacca tutte in salita Longo Borghini in difficoltà
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 16:27 Ha fatto il vuoto l’olandese, che si avvicina al minuto di margine sulle inseguitrici. 16:25 5 km alla seconda scalata verso Côte de val l’Enfer. Aumenta intanto il vantaggio di Vollering, che si prende enormi rischi in discesa. 16:22 La situazione a 30 km dal traguardo. Al comando l’olandese Demi Vollering con 20 secondi sulla connazionale Anna van der Breggen e sulla polacca Kasia Niewiadoma. Da sola in quarta posizione Elisa Longo Borghini, staccata di oltre 30 secondi. 16:19 Terminata Côte de Saint-Romain-de-Lerps. 🔗 Leggi su Oasport.it
