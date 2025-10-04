LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | un terzetto con un piccolo gap sul gruppo ad 80 km dal traguardo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 15:01 Gruppo che stavolta lascia fare. Le fuggitive vantano circa 20 secondi di margine quando ci avviciniamo ai -80 km. 14:58 Si forma un terzetto completato dalla slovacca Nora Jencusova e dall’austriaca Carina Schrempf. 14:56 Proseguono intanto i tentativi di allungo. E’ la volta della danese Christina Bragh Lorenzen. 14:54 Andatura elevatissima in questa prima fase della prova in linea femminile degli Europei 2025. L’Impressione è che le big non vogliano combinare il pasticcio a cui abbiamo assistito al Mondiale di Kigali. 🔗 Leggi su Oasport.it
