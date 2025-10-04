LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | riprese le tre fuggitive a 55 km dall’arrivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 15:40 Riprese le tre fuggitive. Gruppo compatto a 55 km dal trauguardo. 15:40 Discesa ripida e su strada stretta di campagna che soprattutto nell’ultima tornata potrebbe risultare decisiva ed insidiosa. 15:37 La tedesca Niedermaier continua a spingere in teta al gruppo. 15:35 Siamo a metà gara. Percorsi infatti 58 km di questa prova in linea femminile degli Europei 2025. 15:33 Sulle ripide rampe di Côte de val l’Enfer il gruppo mangia quasi 30 secondi al terzetto delle fuggitive. 15:30 Vantaggio delle battistrada che scende sotto il minuto a 60 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
