LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | iniziata la gara! Forfait di Reusser e Lippert
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 14:27 Conclusa la salita di Col du Moulin à Vent, inizia ora la lunga e veloce discesa. 14:24 Subito le olandesi a dettare il ritmo in testa al gruppo. 14:21 Alcune atlete già in difficoltà durante questa prima asperità. In fondo al gruppo si staccano le turche Cakir e Yakisir. 14:18 Ancora nessun attacco lungo la salita di Col du Moulin à Vent, al cui termine inizierà una lunga discesa che porterà ad un tratto di transizione in vista del primo passaggio sulla linea del traguardo. 14:15 Capitana della Svizzera che diviene Elisa Chabbey (FDJ – Suez). 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Europei ciclismo, Venturelli vince l'oro nella cronometro femminile Under 23
Corte Franca - Trofeo Comune - Trofeo Cycling Team categoria G3 1 Berezovyi Roman (Progetto Ciclismo) 2 Gazzurelli Gioele (Mazzano) 3 Pagani Luca (Ronco Maurigi) 4 Orizio Davide (Progetto Ciclismo) 5 Grena Lorenzo (Camignone) femminile 1 Pezzotta
