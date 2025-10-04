LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | gruppo compatto a 100 km dall’arrivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 14:35 100 km all’arrivo. Ultimata anche la discesa e gruppo che affronterà ora circa 30 km vallonati che porteranno al primo passaggio sulla linea del traguardo. 14:31 Dal 2020 ad oggi l’edizione in corso è la seconda per metri di dislivello con i suoi 1656 m dietro a quella corsa nel 2020 sempre in Francia (Plouay). 14:29 Nelle prime fasi della discesa si era creata una frattura nel gruppo, con le atlete attardate che ora rientrano. 14:27 Conclusa la salita di Col du Moulin à Vent, inizia ora la lunga e veloce discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
