LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | Elisa Longo Borghini per il riscatto dopo i Mondiali

4 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. A pochi giorni dal Mondiale di Kigali non si rifiata con le big del panorama continentale che si sfidano tra le strade francesi dei dipartimenti di Drôme e Ardèche. Percorso ricco di saliscendi che misura 116.1 km con partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges. Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), poi lungo tratto pianeggiante e ci si sposta verso i due mini circuiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini per il riscatto dopo i Mondiali

