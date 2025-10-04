LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | Elisa Longo Borghini cerca il riscatto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. A pochi giorni dal Mondiale di Kigali non si rifiata con le big del panorama continentale che si sfidano tra le strade francesi dei dipartimenti di Drôme e Ardèche. Percorso ricco di saliscendi che misura 116.1 km con partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges. Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), poi lungo tratto pianeggiante e ci si sposta verso i due mini circuiti. Côte de Val d’Enfer (1,6 chilometri al 9,7%) e Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%) possono far male nel tratto più importante della gara, poi ancora due volte il Val d’Enfer con l’ultima scalata a meno di 7 dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
