LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | dalle 14.00 la partenza L’Italia si affida ad Elisa Longo Borghini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 13:53 Elisa Longo Borghini proverà a spezzare l’egemonia olandese. Neerlandesi che vincono consecutivamente da sei edizioni e che puntano su Demi Vollering. 13:48 Dopo la sorprendente vittoria ai Mondiali di Kigali della canadese Vallieres Mill le big europee possono rifarsi immediatamente andando a caccia del titolo continentale. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prova in linea femminile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. Poco meno di 20 minuti al via del breve tratto di trasferimento che porterà al km 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Ciclismo su pista, l’Italia chiude gli Europei Under 23/Juniores con l’argento della Madison juniores femminile
Ciclismo, si avvicina il Giro della Toscana femminile
Europei ciclismo, Venturelli vince l'oro nella cronometro femminile Under 23
Corte Franca - Trofeo Comune - Trofeo Cycling Team categoria G3 1 Berezovyi Roman (Progetto Ciclismo) 2 Gazzurelli Gioele (Mazzano) 3 Pagani Luca (Ronco Maurigi) 4 Orizio Davide (Progetto Ciclismo) 5 Grena Lorenzo (Camignone) femminile 1 Pezzotta
LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca il riscatto
LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: Reusser domina la cronometro e bissa il successo iridato. Lontana Guazzini