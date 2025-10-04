CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 13:53 Elisa Longo Borghini proverà a spezzare l’egemonia olandese. Neerlandesi che vincono consecutivamente da sei edizioni e che puntano su Demi Vollering. 13:48 Dopo la sorprendente vittoria ai Mondiali di Kigali della canadese Vallieres Mill le big europee possono rifarsi immediatamente andando a caccia del titolo continentale. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prova in linea femminile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. Poco meno di 20 minuti al via del breve tratto di trasferimento che porterà al km 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: dalle 14.00 la partenza. L’Italia si affida ad Elisa Longo Borghini