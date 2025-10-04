CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 16:13 Vanno via in 4! Le olandesi Vollering e van der Breggen, Longo Borghini e la polacca Niewiadoma. 16:12 Reazione immediata di Longo Borghini e della polacca Kasia Niewiadoma. 16:12 Attacca Demi Vollering a 39 km dall’arrivo! 16:11 Nel primo gruppo di inseguitrici c’è la nostra Silvia Persico, ma nel mezzo ci sono già le ammiraglie. Difficilmente rientreranno. 16:09 5 le olandesi che fanno parte del primo gruppo. Con Rooijakkers ci sono Demi Vollering, Anna van der Breggen, Femke de Vries e Shirin van Anrooij. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: corsa esplosa a 40 km dall'arrivo!