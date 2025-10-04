LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | assolo regale di Vollering Longo Borghini fuori dal podio
17:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile degli Europei 2025. 17:18 LA TOP TEN DELLA PROVA IN LINEA FEMMINILE 1 VOLLERING Demi Netherlands 2:57:53 oro 2 NIEWIADOMA Kasia Poland 1:18 argento 3 VAN DER BREGGEN Anna Netherlands 1:24 bronzo 4 CHABBEY Elise Switzerland 2:31 5 KOCH Franziska Germany 2:31 6 LABOUS Juliette France 2:31 7 GARCÍA Mavi Spain 2:31 8 NIEDERMAIER Antonia Germany 3:08 9 KERBAOL Cédrine France 4:38 10 LONGO BORGHINI Elisa Italy 4:42 17:16 Arrivata da pochi istanti Elisa Longo Borghini, che chiude la top ten.
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Ciclismo su pista, l’Italia chiude gli Europei Under 23/Juniores con l’argento della Madison juniores femminile
Ciclismo, si avvicina il Giro della Toscana femminile
