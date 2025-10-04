LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | assolo regale di Vollering Longo Borghini fuori dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25 17:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile degli Europei 2025. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:18 LA TOP TEN DELLA PROVA IN LINEA FEMMINILE  1 VOLLERING Demi Netherlands 2:57:53 oro 2 NIEWIADOMA Kasia Poland 1:18 argento 3 VAN DER BREGGEN Anna Netherlands 1:24 bronzo 4 CHABBEY Elise Switzerland 2:31 5 KOCH Franziska Germany 2:31 6 LABOUS Juliette France 2:31 7 GARCÍA Mavi Spain 2:31 8 NIEDERMAIER Antonia Germany 3:08 9 KERBAOL Cédrine France 4:38 10 LONGO BORGHINI Elisa Italy 4:42 17:16 Arrivata da pochi istanti Elisa Longo Borghini, che chiude la top ten. 🔗 Leggi su Oasport.it

