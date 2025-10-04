CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Gratuito a braccio trattenuto con il dritto dopo il servizio Vavassori. 15-15 Larga la volèe di opposizione di Bolelli. 15-0 Comoda chiusura dopo la prima. Andrea Vavassori al servizio! 12:55 Gli azzurri hanno vinto il sorteggio e come sempre hanno scelto di cominciare con l’ausilio della battuta. Ricordiamo che servono altri punti per ottenere un’altra qualificazione alle Finals, che comunque non è così lontana al momento. Azzurri che sono sesti con 750 punti di margine sulla nona piazza. Giocatori in campo! 12:50 Sotto i riflettori di Qi Zhong si attende che sul campo 4 Bolelli, Vavassori, Peers (AUS) e Zielinski (POL). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Peers/Zielinski, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: iniziato il torneo degli azzurri