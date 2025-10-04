LIVE Bolelli Vavassori-Peers Zielinski ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | azzurri in campo dopo il 3° set di Moutet-Tien

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:47 Terzo set tra Tien e Moutet. Poi il doppio! 11:22 Manca solo Moutet-Tien prima degli azzurri, score di 6-4, 3-3! 06:35 In campo Halys e Lehecka, poi Shapovalov-O’Connell e Moutet-Tien prima del doppio azzurro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del tabellone di doppio maschile del Masters 1000 di Shanghai 2025 che vede di fronte la coppia azzurra formata da Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a PeersZielinski. Ostico primo incontro qui in Cina per gli azzurri, che devono assolutamente battere la coppia non testa di serie ma comunque quotata formata dall’australiano John Peers e dal bombardiere polacco Zielinski. 🔗 Leggi su Oasport.it

