LIVE Bolelli Vavassori-Peers Zielinski ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | azzurri in campo a minuti!

12:50 Sotto i riflettori di Qi Zhong si attende che sul campo 4 Bolelli, Vavassori, Peers (AUS) e Zielinski (POL). 12:43 Vince ancora Tien! Tra pochi minuti in campo i ragazzi italiani per il loro match d'esordio. 11:47 Terzo set tra Tien e Moutet. Poi il doppio! 11:22 Manca solo Moutet-Tien prima degli azzurri, score di 6-4, 3-3! 06:35 In campo Halys e Lehecka, poi Shapovalov-O'Connell e Moutet-Tien prima del doppio azzurro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del tabellone di doppio maschile del Masters 1000 di Shanghai 2025 che vede di fronte la coppia azzurra formata da Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a PeersZielinski.

