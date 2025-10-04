LIVE Bolelli Vavassori-Peers Zielinski 3-6 5-7 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | azzurri sciagurati e subito fuori in Cina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 PeersZielinski b. BolelliVavassori 6-3, 7-5! Finisce qui, al primo match point, una partita che racchiude tutta l’essenza degli azzurri. Non hanno giocato male, ma hanno fatto una fatica bestiale a sfruttare le chance che hanno ottenuto. 30-40 Noo fuori un altro dritto di Bolelli. C’è il match point. 30-30 Gratuito di rovescio Zielinski! 15-30 Sbaglia per fortuna Peers. 0-30 In rete anche il dritto di Bolelli, dopo la comoda volèe che avrebbe dato il break. 0-15 Risposta vincente di dritto di Peers sulla seconda morbida di Bolelli. 14:20 Viene da chiedersi quante chance debbano avere per vincere questo parziale Bolelli e Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

