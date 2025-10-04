LIVE Bolelli Vavassori-Peers Zielinski 3-6 0-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | azzurri in difficoltà
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio vincente Vavassori! 0-15 Ancora Zielinski a chiudere con lo smash dopo la risposta lob di Peers. 0-1 A zero il polacco. 40-0 Gran dritto di Zielinski che è on fire. 30-0 Prima vincente. 15-0 Serve Zielinski a inizio 2° set. PeersZielinski-BolelliVavassori 6-3! Si chiude il primo set con un altro break inflitto agli azzurri. 30-40 Doppio fallo. Due set point. 30-30 Ancora prima vincente da sinistra. 15-30 Gran risposta di Peers nel cuore della coppia azzurra. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Lungo lo smash di Vavassori. 3-5 Conferma il break l’aussie. 🔗 Leggi su Oasport.it
