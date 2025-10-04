LIVE Bolelli Vavassori-Peers Zielinski 1-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | iniziato il torneo degli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A quindici Peers. 40-15 Intervento vincente a rete di Bolelli. 40-0 Prima vincente. 15-0 Servizio Peers, chiusura Zielinski. 1-0 ACE! Che carattere Vavassori! 40-40 Prima vincente. Punto decisivo! 30-40 Lob sulla riga di Zielinski e poi ci vogliono tre smash ma chiude la coppia austro polacca. 30-30 Gran prima! 15-30 Gratuito a braccio trattenuto con il dritto dopo il servizio Vavassori. 15-15 Larga la volèe di opposizione di Bolelli. 15-0 Comoda chiusura dopo la prima. Andrea Vavassori al servizio! 12:55 Gli azzurri hanno vinto il sorteggio e come sempre hanno scelto di cominciare con l’ausilio della battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
