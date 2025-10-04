LIVE Avellino-Mantova la gara

Tempo di lettura: < 1 minuto Al  Partenio-Lombardi  va in scena una sfida dal sapore opposto: l’ Avellino  di Raffaele  Biancolino  cerca conferme e continuità, mentre il  Mantova  di Davide  Possanzini  si aggrappa all’ultima occasione per invertire la rotta. Il tabellino. Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Kumi, Cagnano; Insigne; Biasci, Lescano. A disp.: Daffara, Enrici, Manzi, Milani, Armellino, Palumbo, Gyabuaa, Sounas, Besaggio, Panico, Russo, Crespi. Mantova (4-3-3):  Festa; Radaelli, Cella, Castellini, Bani; Paoletti, Artioli, Trimboli; Bragantini, Bonfanti, Caprini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

