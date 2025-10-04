Tempo di lettura: 2 minuti Al Partenio-Lombardi va in scena una sfida dal sapore opposto: l’ Avellino di Raffaele Biancolino cerca conferme e continuità, mentre il Mantova di Davide Possanzini si aggrappa all’ultima occasione per invertire la rotta. PRIMO TEMPO. Partita vivace e combattuta al “Partenio-Lombardi”. L’Avellino parte con il piede sull’acceleratore e al 2’ crea subito la prima occasione: cross di Cancellotti per Biasci, che tenta la coordinazione ma manda alto sopra la traversa. Il Mantova risponde al 10’ con una doppia occasione: sugli sviluppi del primo calcio d’angolo, Radaelli calcia di prima trovando la risposta di Iannarilli; sul prosieguo dell’azione, Bonfanti spreca da posizione favorevole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Mantova (0-0), termina il primo tempo