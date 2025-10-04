LIVE Avellino-Mantova 0-0 termina il primo tempo
Tempo di lettura: 2 minuti Al Partenio-Lombardi va in scena una sfida dal sapore opposto: l’ Avellino di Raffaele Biancolino cerca conferme e continuità, mentre il Mantova di Davide Possanzini si aggrappa all’ultima occasione per invertire la rotta. PRIMO TEMPO. Partita vivace e combattuta al “Partenio-Lombardi”. L’Avellino parte con il piede sull’acceleratore e al 2’ crea subito la prima occasione: cross di Cancellotti per Biasci, che tenta la coordinazione ma manda alto sopra la traversa. Il Mantova risponde al 10’ con una doppia occasione: sugli sviluppi del primo calcio d’angolo, Radaelli calcia di prima trovando la risposta di Iannarilli; sul prosieguo dell’azione, Bonfanti spreca da posizione favorevole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - mantova
Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo
Avellino-Mantova, prevendita dei biglietti: le info
Il Mantova all’orizzonte, l’Avellino ritrova Sounas
Avellino-Mantova: probabili formazioni Leggi qui https://tinyurl.com/79tp8x84 #avellino #mantova#formazioni #probabiliformazioni #sportcampania #serieb - facebook.com Vai su Facebook
? Sabato 4 Ottobre Avellino (AV) ? Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Mantova http://bit.ly/3Ik2Krq #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Calcio Serie B: AVELLINO-MANTOVA (aggiornamenti live) - Dopo quattro sconfitte di fila il Mantova è costretto a fare risultato, pena l'esonero quasi certo di ... Da vocedimantova.it
Avellino-Mantova: diretta live e risultato in tempo reale - Mantova di Sabato 4 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net