Lite in centro a Correggio ferito a bottigliate

Correggio (Reggio Emilia), 4 ottobre 2025 - Soccorsi mobilitati in serata, verso le 22, per un uomo rimasto ferito in seguito a un violento diverbio, sfociato poi in una aggressione a colpi di bottiglia. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine, con l’intervento dei carabinieri in corso Cavour, in centro a Correggio. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa insieme al personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale San Sebastiano per le prime medicazioni. Il ferito non risulta in condizioni critiche. E’ stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per medicare una ferita non grave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite in centro a Correggio, ferito a bottigliate

