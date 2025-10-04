L’Italia in piazza per Gaza la doppia anima della protesta

Quella di ieri è stata una giornata di mobilitazione con pochi precedenti negli ultimi anni, paragonabile per intensità e partecipazione a quella del 22 settembre scorso. Lo sciopero generale proclamato da Usb, Cub, Cobas e Cgil, in solidarietà con la Palestina, contro il massacro in corso a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

