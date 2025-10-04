L’Italia celebri i suoi nonni sempre

Gentile direttore Feltri, con la legge 31 luglio 2005, n. 159, è stata istituita, per il giorno 2 ottobre, la «Festa nazionale dei nonni», allo scopo di sottolineare, nelle famiglie e nella società tutta, il valore fondamentale e il ruolo positivo delle persone anziane nell'educazione delle giovani generazioni. A Napoli dove, dopo essere stata istituita tempo addietro, è scomparsa la figura del nonno civico, potrebbe rappresentare anche l'occasione per valorizzare il contributo che gli anziani possono dare per la soluzione di alcuni problemi molto sentiti dai genitori e dagli alunni, come quelli della sicurezza fuori ai plessi scolastici, che non può essere sempre garantita dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Italia celebri i suoi nonni (sempre)

