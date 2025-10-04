L’istruzione obbligatoria ha declassato il progresso italiano da sogno in incubo
Con l'istruzione obbligatoria si è impoverita la classe dei lavoratori manuali e arricchita quella dei lavoratori intellettuali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: istruzione - obbligatoria
Domanda obbligatoria per tutti gli alunni da presentare tramite il nuovo portale web o l'app "ComunicApp". Tutte le istruzioni e i link utili per le famiglie #Siracusa #MensaScolastica #Scuola #IstruzioneSiracusa #ServiziScolastici #ComuneDiSiracusa #Famig - facebook.com Vai su Facebook
Obbligo di istruzione: caricamento dati studenti frequentanti in ANS entro il 24 ottobre. NOTA - X Vai su X