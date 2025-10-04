L’isola di Andrea recensione | Vinicio Marchioni Teresa Saponangelo e il dramma silenzioso delle famiglie separate

La nostra recensione de L’isola di Andrea, nuovo film di Antonio Capuano presentato fuori concorso a Venezia 82 con Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo: il racconto di una separazione passa attraverso gli occhi di un figlio, in una pellicola onesta ma anche troppo urlata. Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre di quest’anno, L’isola di Andrea irrompe nelle sale in un momento storico in cui la famiglia e la sua progressiva deflagrazione sembra essere un tema ricorrente nelle produzioni nostrane. Diretto da Antonio Capuano e ben interpretato da Vinicio Marchioni, Teresa Saponangelo e Andrea Migliucci, questo dramma famigliare si snoda tra i continui litigi tra un padre e una madre per l’affidamento esclusivo del figlio Andrea, attraverso i cui occhi sono veicolati con efficacia il senso d’impotenza e smarrimento che un bambino deve affrontare mentre la sua vita si sfalda all’improvviso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

