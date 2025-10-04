Jannik Sinner ha esordio in maniera convincente nel Masters1000 di Shanghai. Poco tempo per il n.2 del mondo in avvicinamento al torneo, visto il suo percorso a Pechino, coinciso con il successo dell’ATP500 in finale contro l’americano Learner Tien. Quest’oggi, opposto al tedesco Daniel Altmaier, l’azzurro ha saputo sfruttare bene le proprie opportunità e concludere con un doppio 6-3, approdando al terzo turno del torneo cinese dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor. Alexander Zverev dà ragione Federer: “Vogliono Sinner e Alcaraz sempre in finale: detesto questa situazione” “ Le partite di primo turno non sono mai semplici, quindi sono molto felice di essere al terzo round. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’ironia di Jannik Sinner in risposta a Zverev: “Io e Alcaraz non facciamo i campi…”