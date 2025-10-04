Lippolis | con ' I Colori dell’Energia’ disegniamo la filiera industriale del futuro
BRINDISI - Dal 9 al 13 ottobre saranno presenti nella città pugliese rappresentanti del governo, delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese. L’evento, organizzato con il sostegno di Confindustria e l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministero dell’Ambiente e della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: lippolis - colori
Sabato 4 Ottobre si pranza fronte mare Musica, buon cibo e l’energia di Leo Lippolis Un pranzo che profuma già di weekend! 327 084 27 24 | blancotavoli.it - facebook.com Vai su Facebook
Energia, Lippolis: " Transizione energetica. A Brindisi, con ‘I Colori dell’Energia’, disegniamo la filiera industriale del futuro” - Dal 9 al 13 ottobre saranno presenti nella città pugliese rappresentanti del governo, delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese. Lo riporta brindisisera.it