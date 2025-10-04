lioni tra i protagonisti del progetto nazionale easy basket

Tempo di lettura: 2 minuti Si conclude con successo il progetto nazionale “ Easy Basket ” presso l’Istituto Comprensivo di Lioni Un’iniziativa della FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, tra sport, educazione e inclusione Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il progetto nazionale “Easy Basket”, promosso dalla FIP – Federazione Italiana Pallacanestro- e realizzato sul territorio da ASD Ugo Tesone Lioni in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Lioni. Il progetto, della durata complessiva di 30 ore, ha coinvolto gli alunni delle classi seconde, terze e quarte della scuola primaria, proponendo attività motorie e ludico-sportive ispirate alla pallacanestro, con un approccio educativo, inclusivo e formativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

