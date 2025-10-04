Lioni tra i protagonisti del progetto nazionale Easy Basket

Anteprima24.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Si conclude con successo il progetto nazionaleEasy Basket ” presso l’Istituto Comprensivo di Lioni Un’iniziativa della FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, tra sport, educazione e inclusione Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il progetto nazionale “Easy Basket”, promosso dalla FIP – Federazione Italiana Pallacanestro- e realizzato sul territorio da ASD Ugo Tesone Lioni in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Lioni. Il progetto, della durata complessiva di 30 ore, ha coinvolto gli alunni delle classi seconde, terze e quarte della scuola primaria, proponendo attività motorie e ludico-sportive ispirate alla pallacanestro, con un approccio educativo, inclusivo e formativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

lioni tra i protagonisti del progetto nazionale easy basket

© Anteprima24.it - Lioni tra i protagonisti del progetto nazionale “Easy Basket”

In questa notizia si parla di: lioni - protagonisti

Benessere giovani: Progetto S.P.R.I.N.T. Sport Partecipazione, Ricerca, Inclusione per LioNi e Teora - Il Comune di Lioni (AV), ha emanato l’avviso pubblico rivolto ai giovani tra i 16 e 35 anni residenti nei comuni di Lioni e Teora, per la partecipazione al Progetto: “S. Secondo regione.campania.it

Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo relativo al II lotto - Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda - Avviso Pubblico di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo relativo al II lotto – III stralcio e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. Segnala regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Lioni Protagonisti Progetto Nazionale