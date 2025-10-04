Lioni tra i protagonisti del progetto nazionale Easy Basket
Tempo di lettura: 2 minuti Si conclude con successo il progetto nazionale “ Easy Basket ” presso l’Istituto Comprensivo di Lioni Un’iniziativa della FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, tra sport, educazione e inclusione Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il progetto nazionale “Easy Basket”, promosso dalla FIP – Federazione Italiana Pallacanestro- e realizzato sul territorio da ASD Ugo Tesone Lioni in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Lioni. Il progetto, della durata complessiva di 30 ore, ha coinvolto gli alunni delle classi seconde, terze e quarte della scuola primaria, proponendo attività motorie e ludico-sportive ispirate alla pallacanestro, con un approccio educativo, inclusivo e formativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: lioni - protagonisti
COSA C'È OGGI IN CITTÀ? ? “Giustizia è democrazia” Sabato 4 ottobre, dalle 10:30 Isola dell’Asinara “RADICI DI SARDEGNA” (IV edizione) Sabato 4 ottobre, 18:00-22:00 Tenuta Li Lioni “NOTE SENZA TEMPO” (concerto di musica bar - facebook.com Vai su Facebook
Benessere giovani: Progetto S.P.R.I.N.T. Sport Partecipazione, Ricerca, Inclusione per LioNi e Teora - Il Comune di Lioni (AV), ha emanato l’avviso pubblico rivolto ai giovani tra i 16 e 35 anni residenti nei comuni di Lioni e Teora, per la partecipazione al Progetto: “S. Secondo regione.campania.it
Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo relativo al II lotto - Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda - Avviso Pubblico di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo relativo al II lotto – III stralcio e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. Segnala regione.campania.it