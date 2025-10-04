Lione-Tolosa domenica 05 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
L’unica squadra che per il momento tiene il passo del PSG in Ligue1 è il Lione di Fonseca, impegnato quest’oggi in casa contro il Tolosa. I Gones viaggiano sui due fronti a vele spiegate, a punteggio pieno anche in Europa League dopo le vittorie su Utrecht e Salisburgo. Merito di una difesa che continua a non concedere niente e che permette alla squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lione-Tolosa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
