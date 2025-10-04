L’Inter vince e aggancia la vetta di Serie A pirotecnico 3-3 tra Lazio e Torino l’Atalanta pareggia
Oggi si sono giocate quattro partite valide per la sesta giornata della Serie A. Pirotecnico pareggio per 3-3 tra Lazio e Torino: Simeone porta in vantaggio i granata al 16?, ma Cancellieri riparte il punteggio con una bella doppietta tra il 24? e il 40?; Adams pareggia al 73?, Coco segna il 3-2 al 93?, ma poi provoca un calcio di rigore e al 103? Cataldi lo trasforma. L’Inter si è imposta a San Siro con un perentorio 4-1 contro la Cremonese: Lautaro Martinez e Bonny indirizzano la contesa nel primo tempo, poi un micidiale uno-due firmato da Dimarco e Barella in avvio di ripresa ha chiuso i conti, Bonazzoli ha messo a segno la rete della bandiera all’87mo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: inter - vince
Sinner vince Wimbledon 2025! I complimenti dell’Inter: «Una pagina indimenticabile del tennis italiano»
Stankovic Inter, il Club meneghino vince il braccio di ferro: recompra fissata a 23 milioni nel 2026
Inter Chivu, Bergomi approva: «Ha carattere, non si vince per caso. Lookman? Scelta giustissima»
L'INTER VINCE E CONVINCE A San Siro finisce con un netto 4-1 tra Inter e Cremonese. Ad aprire le danze è Lautaro Martinez al 6', seguito dalle reti di Bonny al 38' e Dimarco al 55', al quale era stato anche annullato un gol per deviazioni di Akanji in fuo - facebook.com Vai su Facebook
L'#Inter non sbaglia e vince anche contro la Cremonese! L'editoriale del nostro Alfio Musmarra è ora online: https://youtu.be/UiHj7SfduyA #InterCremonese #SerieA - X Vai su X
Santa Veneranda aggancia la vetta - Altro risultato in bianco per la Mercatellese, il team di Lulli non vede il sereno neanche contro una quadrata Osteria Nuova, davvero brava a frenare tutte le sortite dei rossoblù. Segnala ilrestodelcarlino.it