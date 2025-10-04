Oggi si sono giocate quattro partite valide per la sesta giornata della Serie A. Pirotecnico pareggio per 3-3 tra Lazio e Torino: Simeone porta in vantaggio i granata al 16?, ma Cancellieri riparte il punteggio con una bella doppietta tra il 24? e il 40?; Adams pareggia al 73?, Coco segna il 3-2 al 93?, ma poi provoca un calcio di rigore e al 103? Cataldi lo trasforma. L’Inter si è imposta a San Siro con un perentorio 4-1 contro la Cremonese: Lautaro Martinez e Bonny indirizzano la contesa nel primo tempo, poi un micidiale uno-due firmato da Dimarco e Barella in avvio di ripresa ha chiuso i conti, Bonazzoli ha messo a segno la rete della bandiera all’87mo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Inter vince e aggancia la vetta di Serie A, pirotecnico 3-3 tra Lazio e Torino, l’Atalanta pareggia