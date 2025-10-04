L' Inter travolge la Cremonese 4-1 e aggancia la vetta per una notte

AGI - Un' Inter  intensa e spumeggiante regala spettacolo e rifila un perentorio 4-1 alla rivelazione  Cremonese. Per la formazione meneghina i marcatori di giornata sono  Lautaro,  Bonny,  Dimarco  e  Barella: il gol della bandiera lo realizza  Bonazzoli. A San Siro, di fatto, si è vista in campo una sola squadra e il risultato non è mai stato in bilico. Aggancio in vetta. Con questa  vittoria  i  nerazzurri  agganciano momentaneamente la  vetta della classifica, a quota dodici punti. La  Cremonese  di  Nicola, invece, torna così coi piedi per terra dopo un sorprendente avvio di stagione, incassando il primo ko in campionato. 🔗 Leggi su Agi.it

