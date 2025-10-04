L' Inter travolge la Cremonese 4-1 e aggancia la vetta per una notte
AGI - Un' Inter intensa e spumeggiante regala spettacolo e rifila un perentorio 4-1 alla rivelazione Cremonese. Per la formazione meneghina i marcatori di giornata sono Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella: il gol della bandiera lo realizza Bonazzoli. A San Siro, di fatto, si è vista in campo una sola squadra e il risultato non è mai stato in bilico. Aggancio in vetta. Con questa vittoria i nerazzurri agganciano momentaneamente la vetta della classifica, a quota dodici punti. La Cremonese di Nicola, invece, torna così coi piedi per terra dopo un sorprendente avvio di stagione, incassando il primo ko in campionato. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: inter - travolge
Bonny Inter, il nuovo arrivato incanta alla prima uscita: la squadra di Chivu travolge l’U23 di Vecchi con l’aiuto dell’ex Parma
L’Inter travolge il Torino e risponde al Napoli: si riapre l’ultima sfida Scudetto
L'Inter travolge il Toro, il posticipo finisce 5-0
L'Inter travolge lo Slavia Praga con concretezza, precisione e maturità, confermando una crescita prima di tutto mentale. @Beppeallegrini2 #InterSlaviaPraga #ChampionsLeague - X Vai su X
Inter travolgente: battuto lo Slavia Praga in UCL (3-0) https://tinyurl.com/26ze2lrv #inter #SlaviaPraga #UEFAChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter travolge la Cremonese 4-1 e aggancia la vetta (per una notte) - Per la formazione meneghina i marcatori di giornata sono Lautaro, Bonny, Dimarco e Barell ... Come scrive msn.com
Bonny show e l’Inter vola, Cremonese travolta 4 a 1 - Yoan Bonny si prende l'Inter alla prima da titolare in una serata che rilancia i nerazzurri nella lotta Champions. Scrive lapresse.it