L' Inter cala il poker contro la Cremonese | Lautaro apre lo show 4-1

Milano, 4 ottobre 2025 - Tutto facile per l'Inter a San Siro contro la Cremonese. Lezione di calcio impartita dalla squadra di Chivu, che ha trovato un approccio feroce fin dai primi minuti grazie al gol di Lautaro che ha spianato la strada alla goleada. Non c'è stato match per ritmo, intensità e qualità, così Bonny (gol e tre assist) ha raddoppiato nel primo tempo, mentre nel secondo Barella e Dimarco hanno arrotondato il punteggio al termine di un match perfetto per i nerazzurri a eccezione della distrazione finale che ha portato al gol di Bonazzoli. L'Inter, però, continua a progredire e a inserirsi sempre di più nel gruppone Scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

