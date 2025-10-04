L’intelligenza artificiale controllerà se hai pagato le tasse ma la Banca d’Italia avvisa | ci sono quattro rischi enormi
L’intelligenza artificiale sta per rivoluzionare il sistema fiscale italiano, ma non senza rischi. Durante una recente audizione parlamentare, la Banca d’Italia ha lanciato un monito che dovrebbe far riflettere tutti i contribuenti: l’impiego dell’AI nei controlli fiscali, pur promettendo efficienza senza precedenti, porta con sé pericoli concreti che potrebbero tradursi in errori, contenziosi e costi aggiuntivi per chi paga le tasse. Il percorso di digitalizzazione del fisco italiano ha già dato frutti significativi. L’introduzione della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi ha rafforzato il Sistema informativo tributario, contribuendo a una riduzione del tax gap. 🔗 Leggi su Cultweb.it
