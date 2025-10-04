Lino Uccellatori l' agricoltore stroncato da un malore nel sonno a 59 anni Il dolore dei colleghi | Pioniere per la coltivazione del riso del Delta
ROVIGO - L?improvvisa morte per arresto cardiaco del noto agricoltore, Lino Uccellatori di 59 anni, nella sua casa al Villaggio Perla, in via IV^ Strada, la notte scorsa ha destato profondo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: lino - uccellatori
Lino muore all'improvviso, choc in paese - Una notizia che ha scosso profondamente la comunità di Taglio di Po: la morte improvvisa di Lino Uccellatori, avvenuta oggi, venerdì 3 ottobre all’età di soli 59 anni. Lo riporta polesine24.it