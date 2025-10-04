Linea Verde Italia esplora il Gargano con Tinto e Caradonna il 4 ottobre
Il palinsesto di Rai 1 si arricchisce di un appuntamento dedicato alle eccellenze italiane, con una puntata speciale di Linea Verde Italia trasmessa sabato 4 ottobre. La trasmissione si concentra sulle bellezze naturali e le tradizioni del Gargano, offrendo un approfondimento sull’ambiente, la cultura e le attività locali di questa regione pugliese. Di seguito, vengono analizzati i principali contenuti della puntata, i protagonisti e le novità introdotte. la trasmissione di rai 1: focus sul gargano e le sue meraviglie. conduttori e impostazione della puntata. La conduzione di Linea Verde Italia, anche in questa occasione, è affidata alla coppia formata da Tinto e Monica Caradonna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: linea - verde
Linea Verde Bike e Vista Mare: il 19 luglio in Veneto tra sentieri e natura
Linea Verde esalta il Gargano? Gode la Rai
Pitelli chiede la Linea Verde: "Un servizio utile al borgo"
La squadra guidata da Marino ha l’energia di una linea verde sconosciuta da anni in casa Triestina. - facebook.com Vai su Facebook
Università Mediterranea di Reggio Calabria Linea Verde – RAI 1 Il Laboratorio NOEL della Mediterranea è stato protagonista su Linea Verde (RAI 1). - X Vai su X
Linea Verde Italia racconta il Gargano tra natura, tradizioni e innovazione - Sabato 4 ottobre su Rai 1, Linea Verde Italia racconta il Gargano con natura, trabucchi, cotone biologico e una ricetta tipica. Come scrive lifestyleblog.it
Linea Verde Italia fa tappa sul Gargano: in onda il 4 ottobre su Rai 1 - Linea Verde Italia fa tappa sul Gargano: in onda il 4 ottobre su Rai 1 Domenica 4 ottobre 2025, alle ore 12:20, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde Italia, il programma dedicato al ... Lo riporta statoquotidiano.it