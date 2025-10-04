L’industria italiana è ferma ma Landini va in piazza per Gaza Ecco perché la sinistra perde

Personalmente ritengo positivo che i giovani tornino in piazza. Credo che il massacro di Gaza meriti l’impegno. Trovo invece detestabile che le piazze vengano strumentalizzate da un sindacato in crisi che non è riuscito a indire uno sciopero generale davanti alla più grande operazione di deindustrializzazione mai avvenuta in Italia. Parlo di Stellantis, nata solo grazie alla garanzia di 5,9 miliardi rilasciata dallo stato. Oggi l’Italia produce 320 mila veicoli. Poco più del Portogallo. Il nostro paese è stato superato non solo da tutti i grandi paesi europei ma anche dall’Ungheria. Una vergogna nazionale taciuta dalla sinistra e da Landini per una sola e unica ragione: Elkann è proprietario del più importante giornale della sinistra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

