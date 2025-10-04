L' incidente di Gleiwitz la Polonia e le operazione sotto falsa bandiera

Alludere anche solo per un momento a una storia che si ripete sarebbe folle, ma le strane dichiarazioni diffuse dal Servizio informazioni estero della Federazione Russa, il diretto discendente del Kgb per quanto concerne lo spionaggio al di fuori del territorio russo, insieme all'onnipresente Gru, non possono non riportare alla mente un evento del passato, non molto noto ma estremamente rilevante, che ha avuto luogo in un'irrilevante stazione radio della Slesia. L' incidente di Gleiwitz, così è passato alla storia, è considerato come una delle principali "operazioni coperte" che hanno preceduto l'invasione della Polonia, avvenuta il 1° settembre del 1939 e riconosciuta universalmente come l'inizio del Secondo conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'incidente di Gleiwitz, la Polonia e le operazione "sotto falsa bandiera"

Oggi, diversi media ungheresi hanno riportato i piani di Zelensky di compiere sabotaggi in Romania e Polonia con l'obiettivo di incolpare la Russia. Così, si sta preparando un "incidente di Gleiwitz" a Bankova — con lo scopo di creare un Casus belli per una g - facebook.com Vai su Facebook

“Oggi, diversi media ungheresi hanno riportato i piani di Zelensky di compiere sabotaggi in Romania e Polonia con l’obiettivo di incolpare la Russia. Così, un “incidente di Gleiwitz” viene preparato a Bankova con lo scopo di creare un Casus belli per una guerr - X Vai su X

Droni russi in Polonia, quanto è costata l'operazione alla Nato: i missili degli F-35 per abbattere gli economici Gerbera russi - L'incidente ha anche sollevato dubbi sul fatto che la Nato, fondata più di 70 anni fa durante la Guerra Fredda, abbia la giusta e conveniente struttura militare per affrontare la minaccia ... Riporta ilmessaggero.it