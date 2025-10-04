L’impresa sostenibile alla prova del contenzioso climatico Scrive Giordano
Il clima è un bene comune. La sua rilevanza impone l’effettività della sua tutela. L’ordine giuridico globale, nel contesto polifonico dei “tribunali di Babele”, sembra compiere passi sempre più decisi nell’ottica della giustiziabilità del bene climatico. A dimostrarlo è la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 luglio 2025, che, in sintonia con la giurisprudenza di molti Paesi, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto a una controversia tesa a far valere la responsabilità di una società a partecipazione statale per i danni scaturiti dal cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: impresa - sostenibile
Responsabilità sociale, ‘Umanesimo d’Impresa’ e sociologia dell’ambiente: verso un futuro sostenibile
Tessile contemporaneo, le sfide. Infrastrutture e cultura d’impresa. Le sinergie per un futuro sostenibile
È ufficiale: il Premio Barresi 2025 è aperto! Hai meno di 36 anni e un’impresa sostenibile nell’area metropolitana di Bologna? Questa è la tua occasione: in palio 12.500 € per ciascuna delle 4 imprese selezionate, insieme a visibilità e supporto per far cres - facebook.com Vai su Facebook
Bando “Doppia Transizione: Digitale e Sostenibile” 2025 Domande dal 6 ottobre al 6 novembre PID @cciaaumbria offre un’opportunità concreta per spingere le micro, piccole e medie imprese umbre verso il futuro. https://puntoimpresadigitale.camcom.it/vouc - X Vai su X
L’impresa sostenibile alla prova del contenzioso climatico. Scrive Giordano - Il particolare deve lavorare sinergicamente con "l'universale della causa climatica" ... Da formiche.net