L’impresa sostenibile alla prova del contenzioso climatico Scrive Giordano

Il clima è un bene comune. La sua rilevanza impone l’effettività della sua tutela. L’ordine giuridico globale, nel contesto polifonico dei “tribunali di Babele”, sembra compiere passi sempre più decisi nell’ottica della giustiziabilità del bene climatico. A dimostrarlo è la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 luglio 2025, che, in sintonia con la giurisprudenza di molti Paesi, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto a una controversia tesa a far valere la responsabilità di una società a partecipazione statale per i danni scaturiti dal cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Formiche.net

