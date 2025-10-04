In paese è nata, cresciuta e ci ha sempre vissuto, perché "per me Sovico è casa, è famiglia, tutti gli affetti mi riconducono qui". Avvocata civilista che si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, già vicepresidente della Pro Loco e da sempre impegnata sul territorio, la sindaca Barbara Magni guida il Comune dal 2019. Perché vivere a Sovico? "Sovico è un paese comodo dal punto di vista logistico, come altri sull’asse della provinciale Monza-Carate: è nel pieno della Brianza ma vicino alle città e ai laghi. Ha un territorio molto bello: facciamo parte del Parco della Valle del Lambro, siamo una zona ricca di verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’impegno della sindaca Magni: "Al fianco dei commercianti"