Lilla PSG emergenza per Luis Enrique | sei titolari indisponibili e attacco da reinventare
Trasferta insidiosa per il PSG: Luis Enrique senza sei uomini chiave, reparto offensivo da reinventare completamente Il Paris Saint-Germain si prepara a una trasferta complicata in Ligue 1. Domenica sera, allo Stade Pierre-Mauroy, i campioni di Francia affronteranno il Lilla in una sfida che si preannuncia più equilibrata del previsto. L’allenatore Luis Enrique, ex tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
