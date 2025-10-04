Liliana Resinovich sequestrata la GoPro del marito dopo formattazione E il generale Garofano rinuncia a incarico
È stato disposto il sequestro della GoPro di Sebastiano Visintin, accusato della morte della moglie Liliana Resinovich. Nel giugno 2023, secondo quanto emerso dalle indagini, Visintin avrebbe formattato la memoria della telecamera portata con sé in bici nel giorno della scomparsa di Resinovich. Il generale Garofano, nel frattempo, ha rinunciato all'incarico di consulente dopo aver rimesso il mandato per Sempio nel caso Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
