Liguria vendemmia in chiaroscuro Buona qualità ma poche bottiglie

Le piogge invernali e il caldo estremo fra giugno e luglio hanno influenzato la resa e il rendimento dei vitigni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Liguria, vendemmia in chiaroscuro. Buona qualità ma poche bottiglie

In questa notizia si parla di: liguria - vendemmia

È tempo di vendemmia in Liguria! Tra i filari affacciati sul mare e i terrazzamenti che risalgono le valli dell’entroterra, la tradizione incontra la passione. Un rito antico che ogni anno si rinnova grazie al duro lavoro di migliaia di viticoltori che con grande impeg - facebook.com Vai su Facebook

Liguria, vendemmia in chiaroscuro. Buona qualità ma poche bottiglie - Le piogge invernali e il caldo estremo fra giugno e luglio hanno influenzato la resa e il rendimento dei vitigni ... Segnala ilsecoloxix.it

A Viaggio in Liguria la vendemmia tra cielo e mare - La puntata - Viaggio passa dalle Cinque Terre, a Riomaggiore, dove insieme ad Heydi Bonanini vi portiamo a bordo dei trenini fino al mare, per raccontare la vendemmia a filo d'acqua e non solo. Secondo primocanale.it