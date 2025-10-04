Licenziamento per disabilità il lavoratore diventa inidoneo | cosa dice la legge

Talvolta incidenti e gravi problemi di salute possono pesare enormemente su un rapporto di lavoro, tanto da giustificare la scelta aziendale del licenziamento. Attenzione però, come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 249942025, il datore è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per salvare il contratto e lo stipendio del lavoratore con sopravvenuta disabilità. Altrimenti in tribunale il dipendente può contestare con successo la decisione aziendale. Inidoneità alle mansioni per motivi di salute e licenziamento. Una dipendente aveva impugnato in tribunale il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, intimato dalla società datrice qualche anno fa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Licenziamento per disabilità, il lavoratore diventa inidoneo: cosa dice la legge

